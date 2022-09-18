Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 18 Eylül Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! İşte MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severler için ilan edilecek. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar "18 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (18 EYLÜL)

18 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;