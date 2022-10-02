Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 2 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 2.10.2022 20:36 Son Güncelleme: 2.10.2022 20:36

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 2 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Süper Loto sonuçları” her hafta Pazar günleri olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi ile şans oyunu severlere duyurulacak. Peş peşe gelen devirlerle 134 Milyon Türk Lirası’nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak amacıyla Milli Piyango Online ile 2 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 2 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin 134 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanacağı oyunu Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online üzerinden oynayan şans oyunu severler kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 2 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırma yapmayı sürdürüyor.

SON DAKİKA: SÜPER LOTO SONUÇLARI (2 EKİM)

2 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Ekim Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.



Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 2 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası
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