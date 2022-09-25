Süper Loto Sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 25 Eylül Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! MPİ bilet sorgulama

Peş peşe gelen devirlerle 124 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarına sahip olan ve haftanın 3 günü yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen şanslı numaralarla şans oyunu severlere duyurulan "Süper Loto sonuçları" bugün MP TV canlı çekilişiyle bir kez daha ilan edilecek. 6 kazandıran numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiye kazanacağı oyunu Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans aracılığıyla Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek oynayanlar "25 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
25 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.