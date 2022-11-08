Süper Loto sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 8 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online ile her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişi üzerinden şanslı numaralarla belirleniyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar şanslı numaralarla "Süper Loto sonuçları sorgulama" yapmak isteyerek 8 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (8 KASIM)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;