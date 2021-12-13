Süper nine arabasından arabasından vazgeçmiyor

Artvin'in Arhavi ilçesi Yolgeçen köyünde yaşayan 4 çocuk ve 9 torun sahibi 88 yaşındaki Emine Akkaya 36 yıldır otomobil kullanıyor. Köyde yaşayan ve sürekli ilçeye kendi otomobilini kullanarak giden Emine Akkaya'yı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Usta şoför olarak bilinen ve kendi kullandığı otomobiliyle rahat seyahat ettiğini ifade eden Emine Akkaya, trafik kurallarına uyduğunu, bu zamana kadar hiç kazaya karışmadığını ve seyahat esnasında emniyet kemerinin önemli bir faktör olduğunu belirtti. Oğlu İbrahim Akkaya ise, annesi ile gurur duyduğunu ifade etti.

Arhavi ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde yaşayan 4 çocuk annesi ve 9 torun sahibi Emine Akkaya, 36 yıldır kendi otomobilini kendi kullanıyor. Elindeki bastonuyla otomobiline binerek direksiyon koltuğuna geçen usta şoför Emine nine, kar-kış demeden dikkatli araç sürmesi ve tüm trafik kurallarına uyması dikkatlerden kaçmıyor.

Almanya'da oğullarıyla memleketi Artvin'e yerleştiğini ifade eden Akkaya, "Köyden ilçeye gidip gelmek çok zor oluyordu. 52 yaşındayken oğlum İbrahim'in ısrarı ehliyet kursuna gidip araç kullanmayı öğrendim ve sonra ehliyetimi aldım. Oğlumun aldığı araba ile ilçeye gidip işlerimi halledip, köyümüze geri dönüyorum. Bu zamana kadar 4 araç değiştirdim. Eskiden çok gezer dolaşırdım fakat yaşım ilerledikçe çok fazla gezemiyorum. 36 yıldır araç kullanıyorum, fakat Allah korusun bu zamana kadar ne bir kazaya karıştım, ne de bir yere çarptım. Bunun sebebi ise trafik kurallarına uymam, aracımı yavaş kullanmamdır." ifadelerini kullandı.

Bu yaşta araç kullanırken görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade eden Emine Akkaya, bazen arabam ile ilçeye inerken beni görenler beni durdurup, birlikte fotoğraf çekiliyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

"ANNEMLE GURU DUYUYORUZ"

Annesinin çok dikkatli bir sürücü olduğunu ifade eden oğlu İbrahim Akkaya ise, Almanya'da yaşadığımız annemin buradan tek başına ilçeye gidip gelmesi zor oluyordu. Yıllar önce benim de baskım üzerine Annem ehliyet sınavına girdi. Araç kullanmayı öğrendi ve sonrasında da ehliyet sınavını kazandı. Ondan sonra anneme bir araba aldık. İlerleyen yaşına rağmen o zamandan beri kendi kullandığı arabasıyla ilçeye inip, köye geri geliyor. Dikkatli bir sürücü olan annem, trafik kurallarını harfiyen uyuyor, onunla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.