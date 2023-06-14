Haberler Yaşam Haberleri Süper yat 'Lonian' ve 'Hodor' Ölüdeniz'e demir attı
Giriş Tarihi: 14.6.2023 21:11 Son Güncelleme: 14.6.2023 22:10

Süper yat 'Lonian' ve 'Hodor' Ölüdeniz'e demir attı

Ultimate Fighting Championship’in eski CEO’su olan milyarder Lorenzo Fertitta‘ya ait olduğu öğrenilen mega yat “Hodor” ile  aynı kişiye ait olduğu belirtilen süper yat “Lonian” Ölüdeniz’e demir attı. Geçtiğimiz günlerde Fethiye limanına giriş yaparak Club Letonya açıklarına demirleyen Cayman Adaları bayraklı 67 metre uzunluğundaki 180 Milyon Dolarlık lüks Hodor isimli mega yat İspanya’dan Fethiye’ye gelmişti. Fethiye’den Göcek koylarına geçen “Hodor” bu kez beraberinde 87 metre uzunluğundaki Lonian isimli süper yat ile birlikte Ölüdeniz’e demirledi. Her iki süper yattaki misafirler Ölüdeniz Beach Of Lagoon’a çıkarak burada gönüllerince vakit geçirdiler.

Erdoğan CANKUŞ
Süper yat ’Lonian’ ve ’Hodor’ Ölüdeniz’e demir attı

Yaklaşık 180 milyon dolarlık olduğu belirtilen görenlerin adeta dudaklarını uçuklatan "Hodor" ilk kez geçtiğimiz günlerde Fethiye'ye gelmişti. Dünyanın en büyük oyuncak kutusu olarak lanse edilen Ultimate Fighting Championship'in eski CEO'su olan milyarder Lorenzo Fertitta'ya ait bu lüks yat beraberinde "Lonian" isimli 87 metre uzunluğundaki süper yat ile birlikte Ölüdeniz Beach Of Lagoon'a karşısına demirledi.

Her iki süper yatın da milyarder Lorenzo Fertitta'ya ait olduğu kaydedilirken "Hodor" ' daki helikopter ve dev vinç de dikkat çekti.2018 yılında Hollanda'da yapılan Lonian isimli süper yatın 12 misafir ağırladığı ve 27 mürettebat bulunduğu dünyanın en büyük yatlar sıralamasında 133.sırada olduğu kaydedilirken 180 milyon dolar olduğu ileri sürülen Cayman Adaları bayraklı 67 metre uzunluğundaki "Hodor" ise görenleri büyüledi.

Üzerinde helikopter bulunan tamamı Yamaha olan iki ATV, dört dörtlü bisiklet ve dört TW200 iz motosikletinin yer aldığı öğrenilirken ayrıca dokuz jet ski ve bir Seamagine Aurora-3 denizaltısı için yeterli alan bulunduğu öğrenildi. Üst güvertenin ise geminin filosuna ayrıldığı belirtilirken spor tekne ve bir RIB, bir çıkarma gemisi ve ek botlarla birlikte 240 km/s hıza çıkabilen bir yarış teknesinin de yer aldığı ifade edildi. Tüm bu araçların taşınabilmesi için büyük bomlu ve çift kirişli vinçlerle de yer alıyor. "Lonian" isimli süper yattan ve "Hodor" 'dan çıkan misafirler arasında yatların sahibi Lorenzo Fertitta'nın olup olmadığı öğrenilemedi.

Yaklaşık 2 saat Beach Of Lagoon'a çıkan süper yattaki misafirler gönüllerince gezip eğlendiler.

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Süper yat 'Lonian' ve 'Hodor' Ölüdeniz'e demir attı
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