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Giriş Tarihi: 11.11.2021 21:47

Şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araçta uyuşturucu ele geçirildi

BERKAN ÇETİN
Şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araçta uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’da şüphe üzerine durdurulan araçlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 ayrı araçta bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları kiralık araçta arama yaptı.

Aramada sürücü olarak bulunan B.S. isimli şahsın üzerinde 4 adet extacy isimli uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin, bir adet sahte 50 dolar, kiralık araçta ise uyuşturucu madde kullanmaya yarar 4 adet payp ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Öte yandan aynı gün, şüphe üzerine durdurulan bir başka araçta ise U.D. ve U.S.A. isimli şahısların üzerinde bir miktar esrar madde ele geçirildi. Ayrıca, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S. U.D ve U.S.A isimli 3 şahsa adli makamlarca işlem yapıldığı öğrenildi.

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Şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araçta uyuşturucu ele geçirildi
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