Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus timleri, önceki hafta Perşembe günü akşam saatlerinde Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ardından polis ekipleri, araç sürücüsü M.Y.D. ve yanında bulunan arkadaşı M.N.Ç.'nin araçtan inmesini istedi. Araçtan inen M.N.Ç., polisi kandırmak için üzerinde tabanca olduğunu söyleyerek ruhsatını da polise teslim etti.

Beşiktaş polisi, yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sürücü M.Y.D.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda daha önceden emniyette "ateşli ve bıçaklı silahlar kanununa muhalefet" suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şahısların üzerinde de arama yapan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Bunun üzerine yapılan üst aramasında araçtan inen M.Y.D. ve M.N.Ç.'nin tedirgin hallerinden şüphelenerek araç içerisinde bulunan sırt çantasını kontrol etmek istedi. Yapılan kontrollerde sırt çantasının içinde iki adet tabanca ele geçirildi. Detaylı arama yapan polisler bagajda bir bölmede 4 silah daha ele geçirdi. Aramalar sonucunda araç içerisinde toplam 6 adet tabanca, çok sayıda mermi ve şarjörler ele geçiren Beşiktaş yunus timi, şahısları gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.Y.D. ve M.N.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.