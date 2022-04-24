Haberler Yaşam Haberleri Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı
Giriş Tarihi: 24.4.2022 11:14 Son Güncelleme: 24.4.2022 11:25

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta polis ekipleri şüphelenerek durdurdukları aracın içinden 6 silah ele geçirildi. Cephanelik gibi otomobilde bulunan tabancalara el konulurken, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus timleri, önceki hafta Perşembe günü akşam saatlerinde Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ardından polis ekipleri, araç sürücüsü M.Y.D. ve yanında bulunan arkadaşı M.N.Ç.'nin araçtan inmesini istedi. Araçtan inen M.N.Ç., polisi kandırmak için üzerinde tabanca olduğunu söyleyerek ruhsatını da polise teslim etti.

Beşiktaş polisi, yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sürücü M.Y.D.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda daha önceden emniyette "ateşli ve bıçaklı silahlar kanununa muhalefet" suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şahısların üzerinde de arama yapan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Bunun üzerine yapılan üst aramasında araçtan inen M.Y.D. ve M.N.Ç.'nin tedirgin hallerinden şüphelenerek araç içerisinde bulunan sırt çantasını kontrol etmek istedi. Yapılan kontrollerde sırt çantasının içinde iki adet tabanca ele geçirildi. Detaylı arama yapan polisler bagajda bir bölmede 4 silah daha ele geçirdi. Aramalar sonucunda araç içerisinde toplam 6 adet tabanca, çok sayıda mermi ve şarjörler ele geçiren Beşiktaş yunus timi, şahısları gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.Y.D. ve M.N.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden uçaklara hava sahasını kapattık
Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu
SABAH'ın hediye haberi CHP merkezini karıştırdı! Özel kalemden artanlar Kılıçdaroğlu'na gidiyor
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Gizemli hepatit paniği: Bu belirtiler ile ortaya çıkıyor! Koronavirüs ile bağlantısı var mı?
Antalya'da evlat vahşeti! Başına mermerle vurarak öldürdü
Başkan Erdoğan iftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla çay içti
Rusya ile deniz ticareti artacak! Limanlar için düğmeye basıldı
Dünyanın gündemine oturan 'Teravih Treni' görüntüsü: O imam SABAH'a konuştu: Ailecek gelmeye başladılar
Son dakika! AK Partili Çelik'ten HDP'li Paylan'ın "1915 provokasyonuna" tepki
ARKADAŞINA GÖNDER
Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA