Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Bulunan silah ve mühimmata el koyan yunus timleri araçta bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Durdurulan araçta bulunduğu belirlenen bir kişi ise olay yerinden kaçtı. Kaçan kişinin İskilip yarı açık cezaevinden firar eden Ö. C. K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, firar eden şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.