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Giriş Tarihi: 17.6.2024

Şüpheli araç ihbarından Babalar Günü sürprizi çıktı

DHA
Şüpheli araç ihbarından Babalar Günü sürprizi çıktı
Erzurum'da uygulama noktasında görev yapan polislere, Babalar Günü sürprizi yapıldı. Evlerinden alınan polis aileleri, otobüsle yola çıktı. Uygulama noktasına doğru giden otobüsle ilgili şüpheli araç ihbarı yapıldı. Uygulama noktasında otobüsleri durduran polisler, içerisinden inen çocuk ve eşlerini görünce şaşırdı. Araçlardan inen çocuklar, babalarına sarılarak günlerini kutladı ve hediyelerini verdi. Polis memurları, aileleri ile 'Babalar gününüz kutlu olsun" yazılı pastayı keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Şüpheli araç ihbarından Babalar Günü sürprizi çıktı
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