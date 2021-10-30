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Giriş Tarihi: 30.10.2021 19:57

Şüpheli araçtan 470 gram metanfetamin çıktı

BERKAN ÇETİN
Şüpheli araçtan 470 gram metanfetamin çıktı

Uşak’ta şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu maddde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Polis ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Ekiplerce araç içerisinde yapılan aramada 470 gram metamfetamin, bir miktar kokain ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca olayla ilgili şüpheli şahıs E. K. "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs E. K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Şüpheli araçtan 470 gram metanfetamin çıktı
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