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Giriş Tarihi: 23.11.2021 15:31 Son Güncelleme: 23.11.2021 15:38

Şüpheli araçtan 5 bin 594 adet sentetik ecza çıktı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Şüpheli araçtan 5 bin 594 adet sentetik ecza çıktı

Uşak’ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinden 5 bin 594 adet sentetik ecza ele geçirildi. 5 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara göz açtırmıyor. Narkotik polisleri kent merkezinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde, 5 bin 594 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, olayla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, adli makamlarca 5 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklanırken 2'si serbest bırakıldı. Şahıslara uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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Şüpheli araçtan 5 bin 594 adet sentetik ecza çıktı
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