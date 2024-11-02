Şüpheli ateş açtığı silahla yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki İsmail Ağa Camii'ne cuma vakti gelen M.Ş.Ö. isimli kişi, silahla havaya ateş açtıktan sonra bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Görgü tanıkları "6-7 el silah sesi duyduk. Biz diğer camiden çıktığımızda burada farza yeni durulmuştu, büyük ihtimalle hutbedeyken ateş edilmiş" derken, olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu. Kovanlar, Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındı. Şüphelinin olay yerine geldiği araç ise caminin arkasında bulunan Camcı Çeşmesi Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Üsküdar'da yakalanan şüphelinin üzerinde suç unsuru silah, bir şarjör ve yedi mermi ele geçirildi. Şüpheli yapılan sorgulamasında cami imamı ile aralarında sözde alacak verecek olduğu gerekçesiyle havaya ateş açtığını söyledi. Şüpheli tutuklandı.