Şüpheli çanta nedeniyle D-100 trafiğe kapatıldı

İzmit İlçesi Halkevi mevkii D-100 karayolunun Ankara yönünde sahipsiz tekerlekli araç üzerinde şüpheli çanta gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra durumu bomba imha ekiplerine haber verdi. Şüpheli çanta nedeniyle D-100 karayolunun her iki yönü de araç trafiğine kapatılırken bölgedeki üst geçit ve kaldırımlarda da yaya geçişine izin verilmedi. Polis ekiplerinin yerleştirdiği fünye ile patlatılan çanta içinden eski kıyafetler çıktı.

Tekerlekli araba ve kıyafetlerin kaldırılmasının ardından D-100 karayolunda trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.