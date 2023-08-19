İstanbul’da iki şüpheli ölüm

DÜŞTÜ MÜ YOKSA İNTİHAR MI ETTİ?

Efsane T.'nin düştüğü mü yoksa intihar mı ettiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Diger şüheli ölüm ise Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde günlük kiralık bir dairede saat 20:00 sıralarında meydana geldi. Bir site içindeki binanın altıncı katında bulunan günlük kiralık dairede kalan Ebru K.'dan (48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.