İstanbul’da iki şüpheli ölüm

İstanbul Beylikdüzü'nde genç bir kadın, oturduğu 14 katlı binanın 13. katındaki pencereden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının kazayla mı düştüğü yoksa intihar mı ettiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
14. KATLI BİNANIN 13. KATINDAKİ PENCEREDEN DÜŞTÜ
Birinci ölüm olayı öğle saatlerinde Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi ile birlikte yaşayan Efsane T. (30), oturduğu 14 katlı binanın 13. katındaki pencereden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek, olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından Efsane T.'nin cansız bedeni ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
DÜŞTÜ MÜ YOKSA İNTİHAR MI ETTİ?
Efsane T.'nin düştüğü mü yoksa intihar mı ettiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Diger şüheli ölüm ise Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde günlük kiralık bir dairede saat 20:00 sıralarında meydana geldi. Bir site içindeki binanın altıncı katında bulunan günlük kiralık dairede kalan Ebru K.'dan (48) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri site görevlilerinin yardımıyla girdikleri dairede Ebru K.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri, dairedeki çalışmaların ardından sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ebru K.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının ölüm nedeninin yapılacak otosi sonrası ortaya çakıcağı kaydedildi.