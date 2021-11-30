Şüpheli öldü, polis memuru açığa alındı

İstanbulKadıköy'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden biri yakalandı. Gözaltına alınmamak için direndiği belirtilen E.Ç. yaşanan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği olayla ilgili, "Göztepe mahallesinde uygulama yapan ekibimizin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli bir araç takibe alınmıştır. Önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. yaya olarak firar etmiştir. Sürücü Ç.K. ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polisin elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir" açıklaması yaptı. Polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı da belirtildi.