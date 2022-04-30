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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Şüpheli ölüm

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Şüpheli ölüm
Kayseri Talas'taki Anayurt Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi'ndeki bir binanın 13'üncü katından düşen 22 yaşındaki Recep Göktaş olay yerinde feci bir şekilde can verdi. İddiaya göre genç hava almak için pencereden dışarı bakarken dengesini kaybederek yere düştü. Ancak olayın bir intihar mı yoksa kaza mı olduğu henüz bilinmiyor. Göktaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay sırasında evde uyuyan anne, oğlunun cesedinin başında sinir krizleri geçirdi.

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Şüpheli ölüm
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