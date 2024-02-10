Şüpheli ölümde boşanma detayı

Tekirdağ Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu (46), eşi Ahmet Gürkan Erkutlu (40) ile 2 Eylül akşamı, Hoşköy Mahallesi'nde restorana yemeğe gitti. Alkol alan Ahmet Gürkan Erkutlu'nun yemek dönüşü kullandığı otomobil, Hoşkoy-Mürefte mahalleleri arasındaki kara yolunda 8 metre yükseklikten denize uçtu. Denizde ters dönen otomobilde Ahmet Gürkan Erkutlu, kendi imkanlarıyla kurtulurken eşi ise hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan ve 1.49 promil alkollü olduğu belirlenen Ahmet Gürkan Erkutlu, çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'nde, 'Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelinin tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapma hususu devam ediyor olması nedenleri ile şüphelinin taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Erkutlu, avukatının itirazıyla adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Gürkan Erkutlu hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, olayla ilgili bilirkişinin hazırladığı raporda, Erkutlu, 'asli' kusurlu bulundu. İddianamede hayatını kaybeden Esma Deniz Dellal Erkutlu'nun yakınlarının da ifadelerine yer verildi. Erkutlu'nun annesi Saadet Dellal, kızının sürekli evliliğiyle ilgili mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini, buna karşın Ahmet Gürkan Erkutlu'nun 'Ayrılırsak bu işin sonu kötü olur' şeklinde ifadelerde bulunduğunu iddia etti. Dellal, "Olaydan yaklaşık üç ay önce eşi olan Ahmet Gürkan'a beni ziyaret ettikleri esnada kızım Esma, 'Bu böyle gitmez, ayrılalım' dediğinde bahse konu şahıs 'Ayrılırsak bu işin sonu kötü olur' şeklindeki beyanı vardır. Haricen Ahmet Gürkan ile kızım bize geldiğinde benim kızıma karşı argo ve küfürlü konuşurdu. Kızımın mutsuz olduğunu sürekli görüyordum. Trafik kazasında benim kızım Esma Dellal Erkutlu'nun ölmesine sebebiyet veren Ahmet Gürkan Erkutlu'dan şikayetçi ve davacıyım" dedi. Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşma, hakimin izinli olması nedeniyle 10 Temmuz'a ertelendi.