Şüpheli ölümde, cinsel gücü arttırıcı hap şüphesi!

Düzce, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Mustafa M. isimli yaşlı adam, daha önceden "Fuhuşa aracılık etmek" ve " fuhuşa mekan sağlamak" iddiaları ile hakkında bir çok işlem yapılan H.K. isimli kadının Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan evine gitti.

Evde bir süre sonra fenalaşan Mustafa M. için kadın arkadaşı hemen sağlık ekibi çağırdı. Ancak yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği tahmin edilen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası yaşlı adamın cenazesi adli işlemler için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Mustafa M.'nin ölmeden önce cinsel gücü arttırıcı hap veya uyuşturucu madde kullanmış olabileceğinden şüphelenirken, H.K. isimli kadını, ifadesi için emniyete götürüldü.