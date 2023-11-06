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Giriş Tarihi: 6.11.2023 10:23

Şüpheli paketten uyuşturucu çıktı… Yakalanıp tutuklandılar

İstanbul’da üç uyuşturucu madde satıcısı, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Şüpheli paketten uyuşturucu çıktı… Yakalanıp tutuklandılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi Merve Mahallesi'nde şüpheli bir paket üzerine harekete geçti. Paketten yoğun uyuşturucu madde kokusu gelmesi üzerine paket kontrollü şekilde açıldı. Paket içerisinden dokuz kilo 560 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, şeffaf poşetler, pres makinesi ve bir hassas terazi çıktı. O.İ., S.Y. ve Y.Ş. adlı üç kişi operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda üç bin 480 lira nakit para ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Şüpheli paketten uyuşturucu çıktı… Yakalanıp tutuklandılar
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