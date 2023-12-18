Süpürge aracını gelin arabası yaptılar

Kocaeli'nin Başiskele Belediyesi'nde görevli personel çift, gelin arabası olarak süpürge aracını seçti. Belediyede süpürge aracı şoförü olarak görev yapan Türkan Baylan ile temizlik işleri personeli Faik Çalık, aracı gelin arabası yapmak için belediye yöneticilerine başvurdu. Olumlu yanıt alan çift, belediyeye ait süpürge aracını gelin arabası yaptı. Baylan ve Çalık'ın mesai arkadaşları da çöp kamyonlarıyla oluşturdukları konvoyla çifte eşlik etti. Çiftin nikâhını Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü kıydı. Damat Faik Çalık, belediyede tanışıp evlenme kararı aldıklarını belirterek, mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti.