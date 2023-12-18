Haberler Yaşam Haberleri Süpürge aracını gelin arabası yaptılar
Giriş Tarihi: 19.12.2023

Süpürge aracını gelin arabası yaptılar

ABBAS ÇAKAR
Süpürge aracını gelin arabası yaptılar
Kocaeli'nin Başiskele Belediyesi'nde görevli personel çift, gelin arabası olarak süpürge aracını seçti. Belediyede süpürge aracı şoförü olarak görev yapan Türkan Baylan ile temizlik işleri personeli Faik Çalık, aracı gelin arabası yapmak için belediye yöneticilerine başvurdu. Olumlu yanıt alan çift, belediyeye ait süpürge aracını gelin arabası yaptı. Baylan ve Çalık'ın mesai arkadaşları da çöp kamyonlarıyla oluşturdukları konvoyla çifte eşlik etti. Çiftin nikâhını Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü kıydı. Damat Faik Çalık, belediyede tanışıp evlenme kararı aldıklarını belirterek, mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ticaret Bakanlığından 'fiyat listeleri' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Macaristan Başbakanı Orban'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
İngiltere’den Gazze'de kilisedeki sivilleri hedef alan İsrail’e tepki: Dehşet verici
İsrail ve ABD'den ortak açıklama: Saldırılar devam edecek
New York Times'ın 'Hamas' yalanına bakanlıktan yanıt! İddialar tek tek çürütüldü: Gerçekleri çarpıttılar
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Bakan Özhaseki duyurdu: "Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 250 bini aştı
Yabancıya (İsrail’e) arazi satışı... Derin konu
ARKADAŞINA GÖNDER
Süpürge aracını gelin arabası yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA