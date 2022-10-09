Sur büyük festivale ev sahipliği yaptı! 10 binlerce Diyarbakırlı, festivale akın etti

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Diyarbakır'da bu sene ilk kez düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Mehmet Nuri Ersoy festivalin ilk gününde birçok serginin açılışını yaparken, çok sayıda etkinliğe de katıldı. Sur Kültür Yolu Festivali'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Dermircan, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Dr. Mehdi Eker'in yanı sıra çok sayıda davetli de katılım gösterdi.

SUR KÜLTÜR YOLU'NUN AÇILIŞ GALASI İÇ KALE MEYDANI'NDA YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen festivalin açılış galasında Ersoy; "Bu sene toplamda 5 ilimizde kültür yolu festivali düzenliyoruz. Gelecek sene bu 5 ilimize; İzmir Efes Kültür Yolu Festivali, Adana Portakal Çiçeği Festivali ve Gaziantep'teki Gastronomi Festivali de dahil olacak. Bugün startını verdiğimiz etkinliklerimiz 16 Ekim tarihlerine kadar devam edecek. 2 binden fazla sanatçı ve 600'den fazla etkinlikle Diyarbakırlılar ve çevre illerden gelecek sanatseverlerle buluşacak. Dengbejlerden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserine, Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkılardan Eyvan gecelerine tüm değerler bu festivalde yer alacak. Tüm sanatseverleri Sur Kültür Yolu festivaline bekliyoruz. Bu etkinliklere katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

ON BİNLER ETKİNLİKLERE AKIN ETTİ

Öte yandan festivalin ilk günü gerçekleşen etkinliklere on binlerce kişi katıldı. İlk günün akşamında Dağ Kapı Meydanı'nda düzenlenen Yavuz Bingöl&Bedri Ayseli konserine 15 bin kişi katılırken, Diyarbakırlıların yoğun ilgi gösterdiği bir diğer etkinlik olan Nihat Hatipoğlu ile söyleşi ve ilahi dinletisini Hz. Süleyman Cami Meydanı'na gelen yaklaşık 10 bin kişi büyük bir ilgiyle izledi. Kurşunlu Camii Meydanı Sahnesi'nde Diyar-ı Nebi etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Kürtçe/Türkçe Mevlid'i 4 bin üzerinde kişi izlerken gün boyunca yine Kurşunlu Camii Meydanı'nda gerçekleşen çocuklara yönelik etkinlikleri ise yaklaşık 9 bin kişi takip etti. Bu arada Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde Yılmaz Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Münaşaka isimli oyuna ise yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

İÇ KALE SERGİLER İLE RENGARENK OLDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İç Kale Meydan'daki Siyah Beyaz Diyarbakır fotoğraf sergisi, Arkeoloji Müzesi'ndeki Diyarbakır Kazı İzleri sergisi, Saint George Sanat Merkezi'nde yer alan Refik Anadol'un Rönesans Dreams dijital enstalasyonu, Türkiye Jokey Kulübü sergisi, Tematik Müze'deki Diyarbakır Arkeolojik ve İslami Eserler sergisi, Keçi Burcu'nda Devrim Erbil'in Renkler ve Teknikler sergisi, Mesudiye Medresesi'nde Diyarbakır Uleması ve Eserleri sergisi, Surp Giragos Kilisesi'nde İtalyan Ressamlar sergisi ve Ustaların Gözüyle Fotoğraf sergisini, Keldani Kilisesi'nde ise İsmail Acar sergisini ve Çağdaş Sanat sergisini ziyaret ederek, açılışlarını gerçekleştirdi.

FOTOMARATON ETKİNLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Fotoğraf ve manzara tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği ve 1000'in üzerinde kişinin katıldığı Diyarbakır Fotomaraton etkinliğinin açılışı da Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapıldı. Diyarbakır'da ilk kez Sur Kültür Yolu Festivali'nde gerçekleşen Fotomaraton etkinliğinde Ersoy ilk günün kategorilerini de açıkladı.

SUR KÜLTÜR YOLU DOLU DOLU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Keçi Burcu Terası'ndaki Gökyüzü Gözlemleri etkinliğine katılırken, Ulu Camii'de gerçekleşen Devran-ı Şerif etkinliğini de izledi. Kurşunlu Camii Meydanı'nda Kürtçe ve Türkçe mevlidi ve Grup Tillo konserini de dinleyen Ersoy, festivalin ilk gününün son etkinliği olan Yılmaz Erdoğan'ın tek kişilik oyunu Münaşaka'yı da izledi.