Sur Kültür Yolu Festivali’nde Zara rüzgarı esti

Türk Halk müziğinin sevilen seslerinden Zara, Sur Kültür Festivali'nin üçüncü gününde Dağ Kapı Meydanı'nda konser verdi.
25 binin üzerinde kişinin büyük bir coşkuyla takip ettiği konserden güzel şarkılarını Diyarbakırlılar için söyleyen Zara'nın şarkılarında herkes tek yürek oldu. Konser kapanışını "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı ile yapan Zara'ya binlerce kişi eşlik etti.
Kurşunlu Camii meydan sahnesindeki etkinliklere yaklaşık 4 bin kişi katılırken, aynı alanda başka bir noktada düzenlenen çocuk etkinlik alanı yine yaklaşık 9 bin kişiyi ağırladı.
Ayrıca Yenikapı Caddesi'ndeki gastronomi ve sokak etkinlikleri, sergiler, Keçi Burcu etkinlikleri, Devrim Erbil sergisi, gökyüzü gözlem etkinliği, açık hava sineması ve İç Kale'deki sergi ve etkinliklerde ise binlerce kişi festival keyfini yaşadı.
SENFOROCK DİYARBAKIR'I COŞTURDU
Rock şarkılarını senfoni orkestrasıyla yeniden yorumlayan Senforock Orkestrası'nın Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserine de binlerce kişi katıldı. Grup, söylediği yerli ve yabancı rock şarkılarıyla salonu tıka basa dolduran Diyarbakırlılara benzersiz ve keyifli bir konser yaşattı.