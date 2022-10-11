Sur Kültür Yolu Festivali’nde Zara rüzgarı esti

25 binin üzerinde kişinin büyük bir coşkuyla takip ettiği konserden güzel şarkılarını Diyarbakırlılar için söyleyen Zara'nın şarkılarında herkes tek yürek oldu. Konser kapanışını "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı ile yapan Zara'ya binlerce kişi eşlik etti.