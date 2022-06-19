Haberler Yaşam Haberleri 'Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim' dizeleri hangi şaire aittir?
Giriş Tarihi: 19.6.2022 13:19

'Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim' dizeleri hangi şaire aittir?

’Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim’ dizeleri hangi şaire aittir?

Üniversite sınavı olan YKS'de bugün 'Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim' dizeleri gündem oldu. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, bu sorunun yanıtını arıyor. Peki, 'Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim' dizeleri hangi şaire aittir? İşte detaylar;

Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim dizeleri hangi şaire aittir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınavda çıkan bu sorudaki dizelerin kime ait olduğu ise merak ediliyor. Peki, 'Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim' dizeleri hangi şaire aittir?

'ŞURAMA BATANA ÖZLEM DEMESELERDİ BIÇAK DERDİM'

Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim dizeleri Cemal Süreyya'ya aittir. İşte dizelerin tamamı;

"Şurama batan... "diyor şair,"

Şurama batan özlem demeselerdi; bıçak derdim. " Cemal Süreyya

YKS TYT SORU VE CEVAPLARINA NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adaylar ile paylaşılıyor. Sınava giren adaylar tüm sorulara 10 gün boyunca erişim sağlayabiliyor. Sınava girmeyenler ise soruların yalnızca bir bölümünü görüntüleyebiliyor. Bu sebeple, adaylar tahmini puanlarını hesaplama imkanı buluyor. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarı ÖSYM'nin web sitesinde yayımlanıyor.

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'Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim' dizeleri hangi şaire aittir?
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