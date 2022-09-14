Sur’da fıstık hasadı yapıldı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, burada yaptığı açıklamada, tarımsal alanda özellikle sert kabuklu meyveler ile ilgili kentte çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, GAPİdaresi ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Vali Su, şöyle konuştu: "İlimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla sert kabuklu meyve bahçeleri 48 bin dekar alana ulaşmış durumda. Her yıl bunu artırarak devam ettiriyoruz. Bu yıl da 1 milyon lira Büyükşehir Belediyemizin, 1 milyon lira Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve yüzde 30 da çiftçilerimizin desteğiyle yaklaşık 3 milyon lira bedelle yine bahçeler tesis edeceğiz. Yaklaşık bu yıl badem, ceviz ve fıstık alanında 18 bin dekar alanda bu bahçeleri tesis etmiş olacağız." Yapılan çalışmaları anlatan Vali Su, şunları aktardı: "Geçen yıl, ilimizde 14 bin 500 dekar alanda 816 ton fıstık üretimini gerçekleştirdik. Bu yıl da bu projemizle yaptığımız inşallah sonbaharda dikimlerini gerçekleştirerek 7bin 250 dekar alanda yeni fıstık bahçesi tesis etmiş olacağız." Kırsal alanda çok önemli ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Vali Su, 150 bin ağaca fıstık aşısı yaptıklarını kaydetti.

"İPEK BÖCEKÇİLİĞİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ"

İlde öne çıkan sektörlerde önemli çalışmalar yaparak geliştirmeye çalıştırdıklarını vurgulayan Vali Su, "Bildiğiniz gibi biz ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisiyiz. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi olarak ipek böcekçiliğinin ve dut pekmezi sektörünün gelişmesi için de çiftçilerimize yaklaşık 38 bin dut fidanı dağıtımını Kulp, Ergani Çüngüş, Çermik, Hazro ilçelerimizde gerçekleştirdik." şeklinde konuştu. Çiftçilere destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Vali Su, şunları dile getirdi: "Tarım ve Orman Bakanlığımız, GAP İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Valilik olarak hep birlikte çiftçilerimizle beraber üretimi, kapama bahçelerini bu alanda artırmaya hep birlikte gayret edeceğiz. Bu sezonki fıstık hasadının da bereketli olmasını diliyorum." Programa AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar,kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çiftçiler katıldı.