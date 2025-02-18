Sur’da huzur bereketi: İnsanlar Sur’a sel olup akıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla adeta küllerinden yeniden doğan tarihi Sur ilçesinde, huzur bereketi yaşanıyor. Bir dönem gidilmesinden korkulan bölgede, İç Kale, Hançepek Mahallesi, Dört Ayaklı Minare, Gazi Caddesi, Hasanpaşa Hanı, Sülüklü Han ve Cemilpaşa Konağı ile Ulu Cami, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Keldani Kilisesi'ne insanlar adeta sel olup akıyor. Geçen yıl yerli ve yabancı 1 milyon kişinin ziyaret ettiği tarihi bölgeye, huzur ortamının sürmesi halinde, bu yıl 2 milyon civarında ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Diyarbakır'a Temmuz ve Ağustos ayının dışında yılın 10 ayı ziyaretçi akını yaşanıyor. Yurt içinde daha çok İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Mersin olmak üzere farklı kentlerden ziyaretçi ağırlayan tarihi kente, Almanya, İsviçre, Fransa gibi Avrupa kentlerinden de ziyaretçi geldiği ifade ediliyor.

YAKLAŞIK 15 MİLYAR LİRA HARCANDI

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılındaki hendekler nedeniyle Fatihpaşa, Savaş, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Cemal Yılmaz ve Hasırlı Mahallesi büyük zarar gördü. Bir çok tarihi yapı, cami ve kiliseler önemli ölçüde zarar görüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 'Sır İhya Projesi' hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaklaşık 15 milyar lira harcayarak Sur yeniden ayağa kaldırıldı ve "Yeni Sur" inşa edildi. Eskiye dair tüm izlerin silindiği, huzur ve güvenin sağlandığı tarihi yer, artık bölgenin en önemli cazibe merkezi konumuna geldi.