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Giriş Tarihi: 11.4.2023 16:31 Son Güncelleme: 11.4.2023 16:32

Surdan düşüp ölmüştü: Anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Çorum'un İskilip ilçesinde şizofreni hastası oğlu Ferdi Arık'ı (21) surdan itekleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Meşhure Arık (45), için savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

DHA
Surdan düşüp ölmüştü: Anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Korkunç olay, 22 Mayıs 2021'de İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Ferdi Arık'ın surdan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 30 metreden düşen Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıkları, olaydan önce Ferdi Arık'ın bir kadın tarafından tekmelendiğini öne sürdü. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Kale civarında yakalanıp, gözaltına alınan Arık, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ADLİ TIP KURUMU: ANNENİN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Meşhure Arık hakkında 'Altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan, tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık (47) hakkında ise 'Altsoyu kasten öldürmeye azmettirme' suçundan dava açıldı. Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların akli dengesinin yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. Kurum tarafından gönderilen raporda Meşhure ve Cebrail Arık çifti için 'İşlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu' belirtildi.
Bugünkü duruşmaya 2 sanık da katıldı. Savcının esas hakkında mütalaasını sunduğu davada, tutuklu yargılanan Meşhure Arık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz yargılanan Cebrail Arık içinde beraat talep edildi.

RAPORU KABUL ETMİYORUM
Meşhure Arık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporu kabul etmediğini, cezaevine girmekle çok zor durumda bırakıldığını, üzerine atılan suçu asla kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti. Sanığın avukatı savunma yapmak için süre talep etti ve mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Surdan düşüp ölmüştü: Anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi!
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