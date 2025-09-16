Sürdürülebilir şehirleri tasarladılar

Gençlerin afet sonrası yönetim, çevresel verilerle akıllı analizler, sürdürülebilir şehircilik çözümleri de TEKNOFEST'te yerini aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle TEKNOFEST 2025 kapsamında "Geleceğin Sürdürülebilir Şehirleri Hackathonu" yapıldı. Yarışmada finale kalanlar İstanbul'da afet sonrası şehircilik, sosyal medya haritalama, açık veriyle yazılım geliştirme, uydu simülasyonu fikirleri için ter dökecek. Yarışmanın amacı, şehir yaşamını daha akıllı, sürdürülebilir ve yaşanabilir hale getirecek yenilikçi dijital çözümlerin geliştirilmesini teşvik etmek. Katılımcılardan afet sonrası yönetim, çevresel veri analizi ve sürdürülebilir şehircilik gibi alanlarda çözüm üretecek projeler geliştirmeleri bekleniyor.Yarışma, belirlenen ana tema çerçevesinde beş alt başlıktan oluşuyor. Katılımcıların, bu alt temalardan birini veya birkaçını temel alarak web tabanlı yazılım çözümleri geliştirmeleri hedefleniyor. Geliştirilecek projelerin; şehirlerin geleceğini şekillendiren, teknoloji temelli, ölçeklenebilir ve toplum odaklı yaklaşımlar sunması bekleniyor. Yarışmanın çevrimiçi geliştirme süreci 25 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapıldı. Bu süreçte takımlar, seçtikleri tema doğrultusunda projelerini geliştirip nihai ürünlerine ulaşmayı hedefledi. Finale kalan takımlar, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek yüz yüze final etkinliğine davet edildi. Ekipler projelerini son hâline getirdi, jüri karşısında sunumlarını yapacak ve değerlendirmeye alınacaklar. Takımlar TEKNOFEST İstanbul sahnesinde çözümlerini sunma fırsatı yakalayacak.Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması da toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürünün oluşturulmasını hedefliyor. Özellikle sınırlı kaynakların daha verimli kullanımını sağlayan, küresel ısınmayı engellemeye çalışan, toplumsal yaşamı kolaylaştıran ve yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan çözümler sunan proje fikirlerinin hayata geçirilmesi destekleniyor. TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Çevre Teknolojileri Kategorisi ve Enerji Teknolojileri Kategorisi olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek.1. Takım........................... 120.0002. Takım........................... 100.0003. Takım............................. 90.000Birinci .............................. 80.000İkinci ................................ 70.000Üçüncü ............................ 60.000Birinci .............................. 80.000İkinci ................................ 70.000Üçüncü ............................ 60.000