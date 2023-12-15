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Giriş Tarihi: 15.12.2023 14:49

‘Sürdürülebilirlik’ ödülünün sahibi aydınlı grup

Üç kıta ve 44 ülkede yer alan 700’e yakın mağazasıyla başta Türkiye olmak üzere yakın coğrafyanın en büyük hazır giyim perakendecilerinden biri olan Aydınlı Grup, Platin Dergisi ve Ipsos iş birliğinde hazırlanan ve bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye'nin ‘Global 100’ endeksi araştırma sonuçlarına göre, ‘Hazır Giyim’ kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

‘Sürdürülebilirlik’ ödülünün sahibi aydınlı grup

Bu yıl 'Sürdürülebilirlik' temasıyla 6. Kez düzenlenen törende, 10 farklı sektörden 10 şirkete ödülleri takdim edildi. Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden Aydınlı Grup, gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik faaliyetleriyle ödül kazanmaya hak kazandı.

Sürdürülebilirlik alanında ödül almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şeref Safa, "Şahsım, kurumum ve 7500'ü aşan çalışma arkadaşım adına teşekkür ediyorum. Aydınlı Grup olarak, bünyemizde yer alan Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. markalarımızla hazır giyim sektöründe Türkiye'de lider marka konumundayız. İlke edindiğimiz kaliteli hizmet anlayışıyla, evrensel değerlere özen göstererek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Üretim bantlarımızda çevre bilincine duyarlı şekilde, müşteri odaklı çalışma anlayışıyla hizmet veriyoruz. Önümüzdeki süreçte sürdürebilirlik alanında daha kapsamlı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Türkiye yüzyılında bizi ödüle layık gören tüm katılımcılara teşekkürlerimi iletmek isterim."

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‘Sürdürülebilirlik’ ödülünün sahibi aydınlı grup
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