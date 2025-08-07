‘Sürekli arkama bakmaktan yoruldum’

Konya'da yaşayan Sena Ceran'ın (26), 2017'de severek evlendiği oto tamircisi Fatih Çiftçi'den (29) bir oğlu dünyaya geldi. Ancak eşi uyuşturucu kullanmaya başlayınca, tartışmalar da başladı. Zamanla Fatih Çiftçi, uyuşturucunun etkisiyle eşine şiddet uyguladı. Sena Ceran her şeye rağmen evliliğine sahip çıkıp, eşini tedavi ettirdi. Ancak Fatih Çiftçi uyuşturucu kullanmayı ve eşini darp etmeyi sürdürdü.Bunun üzerine Sena Ceran, geçen yıl eşinden boşanarak çocuğuyla birlikte baba evine döndü. Ancak kâbusu bitmedi. Fatih Çiftçi, 'Senin hayatını zindana çevireceğim' dediği eski eşinin ailesinin evini basarak herkesi tehdit etti. Çalıştığı markete giderek Sena Ceran'ı sokak ortasında öldüresiye dövdü. Tutuklanan Çiftçi'nin yakında tahliye olacağı öğrenildi.Ölüm korkusuyla yaşadığını, sokağa çıkmakta bile tereddüt ettiğini belirten Sena Ceran, "Yakın zamanda cezaevinden çıkacak ve kâbus devam edecek. Ölüm korkusuyla yaşamak istemiyorum. Sürekli arkama bakarak yürümekten çok yoruldum. Rahat bir nefes almak istiyorum. Ölüm korkusuyla değil hayata bağlanarak yaşamak istiyorum" dedi.