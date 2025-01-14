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Giriş Tarihi: 14.1.2025 20:01

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yarın Türkiye’ye gelecek!

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı sosyal medya paylaşımında Suriye’deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyetin yarın Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtildi.

DHA
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yarın Türkiye’ye gelecek!

Dışişleri Bakanlığı yaptığı sosyal medya paylaşımında Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyetin yarın Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

İşte Bakanlık'tan yapılan açıklama:

Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki üst düzeyli heyetle 15 Ocak 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir.

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yarın Türkiye’ye gelecek!
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