Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Dera’ya yönelik hava saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulanarak bunun, yalnızca Suriye'nin egemenliğine değil, bölgesel ve uluslararası güvenliğe de doğrudan bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in sürekli olarak Suriye topraklarını hedef almasının, ülkenin istikrarına zarar verdiği ve bölgedeki tansiyonu artırdığı ifade edilerek, İsrail'in Dera'ya yönelik hava saldırısının kınandığı kaydedildi.

Suriye hükümeti olarak Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in "hukuksuz saldırılarına" son verilmesi ve 1974 anlaşmasının uygulanması için derhal harekete geçilmesi gerektiği vurguladı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün akşam saatlerinde Dera'ya düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını açıklamıştı.