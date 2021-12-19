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Giriş Tarihi: 19.12.2021 14:06 Son Güncelleme: 19.12.2021 14:08

Suriye Görev Gücü toplantısı Kilis'te yapıldı

İBRAHİM GÜNEŞ
Suriye Görev Gücü toplantısı Kilis’te yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırında güvenlik toplantısı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Kilis Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, Suriye Görev Gücü Harekat Alanı'nda görevli valilerin, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürüttükleri danışmanlık hizmetleri değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katılmak üzere Kilis'e geldi. Kilis Valiliğini ziyaret eden Soylu'yu Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile protokol üyeleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, Kilis protokolü ile basına kapalı bir toplantı yaptı.

Toplantıya Bakan Soylu'nun başkanlık ettiği toplantıya, bakan yardımcısı İsmail Çataklı Hatay Valisi Rahmi Doğan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakcı ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, İller İdaresi Güvenlik Daire Başkanı Sayın Akif Pektaş ve diğer yetkililer katıldı.

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Suriye Görev Gücü toplantısı Kilis'te yapıldı
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