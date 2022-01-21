Suriye sınırına kamyonlarla kar taşındı çocuklar kartopu oynadılar

Şanlıurfa'da etkisi altına alan kar yağışı Suriye sınırın sıfır noktasındaki Akçakale'ye yağmayınca çocukların bu heyecanına ortak olmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Akçakale'ye kamyonlarla kar taşıyarak bu mutluluğa ortak oldu. Karı gören çocuklar kar topu oynayarak bu heyecanı yaşadılar.

Türkiye Gençlik Vakfı Akçakale Temsilcisi Mustafa Çelikçi yaptığı açıklamada; "Sınırın sıfır noktasında yağmayan kar için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ilçeye kar getirilmesi için talepte bulunduk. Bu talebi geri çevirmeyen Başkan Zeynel Abidin Beyazgül çocukların mutluluğu için Şanlıurfa'dan kamyonlarla kar taşımasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.