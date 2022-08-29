Suriye sınırında: 1 ölü,1 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yer alan Sardıçtepe Hudut Karakolu yakınlarında boş arazide Suriye uyruklu iki kişinin vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu şahıslardan birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan diğer şahıs ise ambulans ile Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölen Suriye uyruklu kişinin cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, üzerinden kimlik çıkmayan şahısların kim ya da kimler tarafından vurulduğunun belirlenmesi için bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı