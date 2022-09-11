Haberler Yaşam Haberleri Suriye sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 11.9.2022 12:05 Son Güncelleme: 11.9.2022 12:24

Suriye sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK / YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı ( MSB), Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarına devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
İmamoğlu yeni bir skandala imza attı! Kaza oldu, 4.5 saat konserde kaldı
Kozmik karargah İdil Kültür Merkezi! Berkin Elvan'ı bile bile ölüme götürdüler
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek
SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti
Sözleşmeliye kadro taslağı: 2022 Sözleşmeliye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek? İşte son durum...
GSB başvuru e-Devlet ekranı: GSB 4 bin 147 personel alımı yapıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 GSB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? 2022 Eylül Ziraat Bankası emekli promosyonu maaş taşıma şartları
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA