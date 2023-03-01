Haberler Yaşam Haberleri Suriye sınırında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 1.3.2023 21:28 Son Güncelleme: 1.3.2023 21:48

Suriye sınırında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye sınırında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi"

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Suriye sınırında 3 terörist etkisiz hale getirildi
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