Suriye sınırında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi"