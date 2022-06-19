Haberler Yaşam Haberleri Suriye sınırında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 19.6.2022 15:46 Son Güncelleme: 19.6.2022 15:52

Suriye sınırında 4 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye sınırında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi".

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Suriye sınırında 4 terörist etkisiz hale getirildi
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