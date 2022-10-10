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Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:42 Son Güncelleme: 10.10.2022 13:55

Suriye sınırında 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye sınırında 5 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ile mücadelesi sürüyor. Yapılan son açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının birlikte çalışması sonucu Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Suriye sınırında 5 terörist öldürüldü
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