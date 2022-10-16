Suriye sınırında 6 terörist atkısız hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerini kullandı.