Haberler Yaşam Haberleri Suriye sınırında 6 terörist atkısız hale getirildi
Giriş Tarihi: 16.10.2022 15:12 Son Güncelleme: 16.10.2022 16:41

Suriye sınırında 6 terörist atkısız hale getirildi

Şanlıurfa sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye sınırında 6 terörist atkısız hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerini kullandı.

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Suriye sınırında 6 terörist atkısız hale getirildi
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