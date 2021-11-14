Suriye sınırında barış

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde 6 yıl önce Dere ve Maskan aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan olayda silahlı kavgada 1kişi hayatını kaybetti.



Kavga sonrası iki aile arasında husumet başladı. 6 yıl süren husumetin son bulması için bölgenin kanaat önderleri ailelerle görüştü. Aileleri ikna eden kanaat önderleri Pekmezli Mahallesi'nde düzenlenen barış yemeğinde tarafları bir araya getirdi. Barış yemeğinden önce birbirlerine sarılan Aileler aralarındaki husumeti sonlandırdıklarını söyledi.



Barış Yemeğe katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bir husumeti barışla sonlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizim tek temennimiz böyle husumetlerin yaşanmaması ama Allah'a şükür bizleri affeden bu aileyi affeden Dere ailesine çok teşekkür ederim" dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de barışta emeği geçenlere teşekkür etti.



Barış törenine AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ve Ahmet Akay, Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ile çok sayıda kanaat önderleri ve vatandaş katıldı.