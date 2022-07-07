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Giriş Tarihi: 7.7.2022 09:40 Son Güncelleme: 7.7.2022 09:47

Suriye sınırında piyasa değeri 2 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye sınırında piyasa değeri 2 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce tarihin en büyük bonzai operasyonu düzenlendi. Suriye sınırında düzenlenen operasyonda 2 milyon TL değerinde bonzai ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Günebakan mahallesinde ikamet eden B.A isimli şahsın Suriye'nİn Aynel Arap (Kobani) bölgesi sınır hattından Kaçak yoluyla temin ettiği yüklü miktardaki Bonzai uyuşturucu maddesini mera arazisine gömerek satacağı yönünde bilgiler elde eden Jandarma istihbarat şube müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON

Jandarma istihbarat Şube Müdürlüğü yaptıkları operasyon sonucunda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 11 kilo civarında Bonzai maddesi ele geçirdi. Şüpheli Jandarma İstihbarat Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yakalanmasına Narkotik köpeği Yaren'de operasyonda görev aldı.

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Suriye sınırında piyasa değeri 2 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
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