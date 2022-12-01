Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uygulama yaptıkları araçta 15 parça halinde 75 gram metamfetamin ele geçirdi.
Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontroller neticesinde 15 parça halinde 75 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken araç içerisinde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.