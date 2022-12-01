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Giriş Tarihi: 1.12.2022 00:57 Son Güncelleme: 1.12.2022 01:03

Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 15 parça halinde 75 gram metamfetamin maddesi bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uygulama yaptıkları araçta 15 parça halinde 75 gram metamfetamin ele geçirdi.

Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontroller neticesinde 15 parça halinde 75 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken araç içerisinde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
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