Suriye’de 10 yıl esir olmuştu: “İşkencelerin sayısı ve türü çok fazlaydı”

İş için gittiği Suriye'ye 2011 yılında tutuklandığını belirten Orhan, "Sohbet ortamında Suriye'nin çok büyük ve güçlü bir ülke olmadığını dile getirmiştim. Bu nedenle 'Erdoğan'ın casusu' olarak adlandırılıp tutuklandım" dedi. Orhan, "Cezaevinde çok büyük acılar yaşadım. Orada yaşadığım işkencelerin sayısı ve türü çok fazlaydı. Koğuşlara geceleri su basıyorlardı. Sayamadığım kadar insan açlıktan öldü. Ölüleri poşete koyup çöpe atıyorlardı. Gündüzleri kepçelerle çukur açıp öldürülenleri topluca gömdüklerini cezaevi koğuşunun penceresinden gördüm" şeklinde konuştu.

"80 KİLO GİRDİĞİM HAPİSHANEDEN 35 KİLO OLARAK ÇIKTIM"

Orhan "Yerden, zeminden 5-10 santim düşük bir şekilde hortum atıyorlardı. Herkes suyun içinde kalıyordu. Ben de onların içindeydim. Öyle işkencelere maruz kaldım ki, ilk 6 ayda sana soracaklarımız var deyip alt kata indiriyordu. 2 kişi, elinde sopa ile beni korkutup itiraf ettirmek istiyorlardı. Artık bıkmıştım. O işkenceye dayanamayıp 'Suriye'de ne kadar adam öldürdüyseniz, onları da ben öldürdüm' dedim. Olağanüstü hırpalıyorlardı. Hırpalandıktan sonra bırakıp gidiyorlardı. Resmi cezaevlerine de gittim, gayri cezaevlerine de gittim. Açlıktan çok insan öldü, aç kalmıştık. 80 kilo girdiğim hapishaneden 35 kilo olarak çıktım." dedi.