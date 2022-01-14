Haberler Yaşam Haberleri Suriye'de 'Barış Pınarı Caddesi' hizmete açıldı
Giriş Tarihi: 14.1.2022 13:29 Son Güncelleme: 14.1.2022 13:31

Suriye'de 'Barış Pınarı Caddesi' hizmete açıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye’de ’Barış Pınarı Caddesi’ hizmete açıldı

Tel Abyad Yerel Meclisi tarafından düzenlemesi yapılan Barış Pınarı Caddesi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in de katıldığı törenle açıldı.

Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad'da, 150'den fazla kişiye istihdam fırsatı sağlacak olan Barış Pınarı Caddesinde çocuk eğlence salonu, çocuk parkı ve Barış Pınarı Marketi de açılış kurdelesinin kesilmesininardından bölge halkına hizmet vermeye başladı.

Caddede bulunan alanları gezen Vali Erin ve beraberindekiler, açılışı yapılan alanın bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Açılışı yapılan caddede şubat ayı sonunda alışveriş merkezi, tekstil atölyesi, eczane, sebze meyve pazarı ve lokantaların açılması da hedefleniyor.

Açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, İl Jandarma Komutanı Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte yerel meclis üyeleri katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
İşte organ nakillerinde dünyayı kurtaracak Türk hekim! "Gelecekte insanın kendi hücresinden organ üreteceğiz"
Oyuncu Ahmet Kural hapis yatacak mı? Avukatı açıkladı!
Son dakika: 13 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Hande Yener'in doğum gününe oğlu Çağın damga vurdu! 49 yaşına basan Hande Yener ile oğlu sosyal medyayı salladı
Kim bu İBB’den 30 bin TL maaş alan gazeteciler?
Patronların biti kanlandı!
Son dakika: Fatih Terim Galatasaray'a veda etti! Sürpriz paylaşım: "Son imzam..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye'de 'Barış Pınarı Caddesi' hizmete açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA