Suriye’de ’Barış Pınarı Caddesi’ hizmete açıldı

Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad'da, 150'den fazla kişiye istihdam fırsatı sağlacak olan Barış Pınarı Caddesinde çocuk eğlence salonu, çocuk parkı ve Barış Pınarı Marketi de açılış kurdelesinin kesilmesininardından bölge halkına hizmet vermeye başladı.

Caddede bulunan alanları gezen Vali Erin ve beraberindekiler, açılışı yapılan alanın bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Açılışı yapılan caddede şubat ayı sonunda alışveriş merkezi, tekstil atölyesi, eczane, sebze meyve pazarı ve lokantaların açılması da hedefleniyor.

Açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, İl Jandarma Komutanı Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte yerel meclis üyeleri katıldı.