Suriye’de Esad diktatörlüğü çöktü: İstanbul’da Suriyeliler sevinçten sokağa döküldü

Suriye'de yıllardır devam eden yüzbinlerce insanın ölümüne sebep olan katlı Esad diktatörlüğünün çökmesi sonrasında Türkiye'de bulunan Suriyeliler sevinçten sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Fatih ve Başakşehir başta olmak üzere bir çok ilçede toplanan Suriyeliler, sokakta kanlı diktatörlüğün son bulmasını kutladı. Fatih Cami'nde toplanan binlerce kişi önce sabah namazı kıldı ardından ise cami avlusunda zaferi kutladı.

KONSOLOSLUKTAKİ REJİM BAYRAĞI İNDİRİLDİ

Şişli Nişantaşı'nda bulunan Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen bir grup, buradaki rejim bayrağını indirdi. Grup, sık sık Özgür Suriye diye slogan attı. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

TÜRK BAYRAĞI AÇIP ŞEKER DAĞITTILAR

Fatih Cami avlusunda toplanan yaklaşık bin kişi Özgür Suriye bayrağı ve Türk bayrağı açarak kanlı rejimin yıkılışını kutladı. Bazı Suriyeli gençler de avluyu dolduran kalabalığa zafer sebebiyle çeker ikram etti.

"5 GÜN İÇİNDE GİDECEĞİM"

Yaşananlarla ilgili konuşan 9 yıldır Türkiye'de bulunan Suriyeli Faris Arnus, "Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Savaş bitti. Suriye'ye gideceğim. En fazla 5 gün sonra gideceğim. 9 senedir buradayım" dedi. Zaferden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Mehmet El Ahmet, " Zaferden dolayı çok mutluyum. 8 sendir buradayım. Bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ALLAH TÜRK MİLLETİ'NE ZARAR GÖSTERMESİN"

Allah Türk Milleti'ne zarar vermesin diye Suriyeli Ferit Güler, "Türk Milleti'ne teşekkür ediyorum, bizi yalnız bırakmadılar. Burada çok güzel şeylerle karşılaştık. Zaferden dolayı biz çok sevindik. Bir daha bu kadar sevineceğimiz bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. 14 yıl bekledik boşuna beklememişiz. Allah herkesten razı olsun. Allah Türk Milleti'ne zarar göstermesin. İyi günde kötü günde yanımızda oldular" açıklamasında bulundu.