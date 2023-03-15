Suriye’de evine bomba düşen Evin, 10 yılda 109 ameliyat oldu



'109 AMELİYAT YAPILDI AMA SAĞLIĞINA KAVUŞAMADI'

Oturdukları evin altında, aldığı bir makineyle pamuk şeker yaparak geçimini sağlayan Rezan Hacıibrahim, "2013'te Türkiye'ye geldim. Evim bombalandı. Karım öldü. Şu anda Türkiye'de yaşıyorum. Kızımın ameliyatı için çok hastaneyi dolaştım. Şu ana kadar 109 ameliyat yapıldı ama hala tedavisine kavuşamadı. 10 yıldır tedavisi ile uğraşıyorum. Doktorlar eğer tedavisi yapılmazsa kansere dönüşeceğini söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Kızımın sağlığı için, tedavisi için ameliyat yapılmasını istiyoruz. Durumumuz da yok. Türkiye ve Türk milletine de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.