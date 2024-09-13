Suriye’de görev yapacak jandarma komandolar dualarla uğurlandı

İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törene Osmaniye Vali Erdinç Yılmaz, 12. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, askeri ve mülki erkan ile asker yakınları katıldı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Hep olduğu gibi bugün de komandolarımız, vatan için, bayrak için, millet için, bu kutsal vatan topraklarının korunması için her görevde, her şartta, en zor şartlarda başarıyla görevlerini yaptılar. İnanıyoruz ki yine başarıyla, en iyi şekilde yapacaklar, güvenimiz, inancımız sonsuzdur. Bizim de dualarımız kendileriyle. Allah ayaklarına taş değdirmesin, yolları açık olsun" dedi.

Törende söz alan Kıdemli Albay Şener Kaytez de, "Verilen her türlü görevi yapmaya hazır olan kahraman komandolarımız bu görevi de kendilerine yakışır üstün bir vazife anlayışıyla icra edeceklerdir" ifadelerini kullandı. Komandolar dualarla görev yerlerine uğurlandı.