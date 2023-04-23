Suriye’den getirdikleri silahları, suç örgütlerine satıyorlarmış

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN EŞİ VE YENGESİ İLE YOLA ÇIKMIŞ

Silah kaçakçılığını Mustafa Kartal'ın yönettiği, köylüsü olan Cuma Yazıcıoğlu'nun ise Suriye'den temin edilen silahları önce Şanlıurfa'ya, ardından da Adana'ya sevkiyatını yaptığı belirlendi. Kente getirilen silahların tanesinin 90 bin TL'den satıldığı tespit edildi. Yazıcıoğlu'nun sevkiyat sırasında polisin dikkatini çekmemek için eşi ve yengesini yanına alıp, kendilerine aile görünümü verdiği belirtildi. Öte yandan silah kaçakçılığından 10 ayrı dosyası bulunan Mustafa Kartal'ın, farklı zamanlarda yakalandığı, serbest kaldıktan sonra yine aynı işi sürdürdüğü öğrenildi. Suç kaydı bulunması nedeniyle Kartal'ın evinden çıkmadığı, işlerini Yazıcıoğlu'na yaptırıp, müşterileriyle de kendi evinde buluştuğu ifade edildi.