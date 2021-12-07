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Giriş Tarihi: 7.12.2021 12:20 Son Güncelleme: 7.12.2021 12:35

Suriye'den Şanlıurfa'ya giriş yapmaya çalışan PKK'lı yakalandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye’den Şanlıurfa’ya giriş yapmaya çalışan PKK’lı yakalandı

Şanlıurfa'da, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 PKK'lı yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını ve yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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Suriye'den Şanlıurfa'ya giriş yapmaya çalışan PKK'lı yakalandı
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