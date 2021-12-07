Suriye’den Şanlıurfa’ya giriş yapmaya çalışan PKK’lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını ve yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."